На Ставрополье утвердили перечень мест, где можно пройти омовение на Крещение. Об этом рассказал представитель ПАСС Ставропольского края.Епархия разрешила провести обряд в 9 местах. Это \\"Холодные родники\\", родник \\"Корыта\\" и храм Серафима Саровского в Ставрополе; озеро «30 лет Победы» в Железноводске; храм Успения Пресвятой Богородицы в Иноземцево; река Кума, возле автомобильного моста в селе Подкумок; река Подкумок в станице Бекешевская; река Бугунта в станице Боргустанская.- На этих водоемах будут соблюдаться все правила безопасности. Помимо спасателей ПАСС СК, которые проследят за безопасностью при погружении в воду, будут привлечены другие службы экстренного реагирования, - сказано в сообщении.Богослужения в храмах не отменены. На них верующие могут получить освещенную воду.