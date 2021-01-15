Власти озвучили данные по ситуации с инфекционными койками на Ставрополье.Согласно информации Минздрава, свободными остаются 21% коек, или около 880 мест. Также не заняты еще 26% реанимационных коек.На заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Владимир Владимиров поручил расширить коечный фонд на 500 мест. Работу проведен краевой министерство здравоохранения.- Необходимо обеспечивать постоянную готовность для приема всех пациентов с коронавирусом, которым показана госпитализация, - цитирует слова губернатора его пресс-служба.