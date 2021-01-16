Восемь несовершеннолетних жителей Ставрополья отравились некачественным алкоголем в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.Согласно годовому отчету, всего в регионе от некачественного спирта пострадали 194 человека. Из них 95,9% - совершеннолетние, 2,6% - подростки от 15 лет, еще 1,5% - дети до 14 лет. Если перевести это в цифры, то получится, что от алкоголя пострадали 186 взрослых, 5 подростков и трое детей. Погибших не было.Отмечается, что в 2019 году показатели были выше. Общее число отравившихся сократилось почти вдвое - в прошлом году зарегистрировали 369 пострадавших. Из них совершеннолетние - 342, подростки - 7, дети - 20.- Управлением в рамках установленной компетенции ежегодно проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции – так в 2020 году проверено 103 объекта, вынесено 99 постановлений о привлечении к административной ответственности, из них с назначением наказания в виде административного штрафа на общую сумму 740 тысяч рублей, - сказано в сообщении.Большая часть из пострадавших в 2020 году (более 90%) отравились суррогатами алкоголя и стеклоочистителем.