За три ближайших года в курортном Кисловодске появится еще 17 санаториев. За год в них смогут разместиться около 90 тысяч туристов. Подробности сообщает городская мэрия.Часть санаториев будет реконструирована, часть – полностью новые учреждения. Среди объектов, которые планируется сдать в эксплуатацию, есть исторические памятники.– Это санаторий «Красные камни», построенный в 1938 году по проекту архитектора Мержанова; имени Орджоникидзе, основанный в 1935 году и построенный по проекту известного советского архитектора Гинзбурга; имени Кирова – еще одна из старейших здравниц курорта, построенная в 1936 году архитектором Еськовым; «Кисловодск», 1934 года постройки – также работа архитектора Мержанова, – говорится в сообщении пресс-службы курортного города.Напомним, что за те же три года было построено и восстановлено 18 санаториев, из которых 16 – за счет частных инвесторов. Однако их емкость значительно меньше – 636 коечных мест против 2478 в новых проектах.