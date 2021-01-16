На Ставрополье за последние сутки еще 7 человек погибли от коронавируса и его осложнений. Также зафиксировано 240 новых заболевших. 381 пациент снят с медицинского учета в связи с полным выздоровлением.По актуальной информации на утро 16 января за весь период пандемии 39 949 жителей Ставрополья заболели COVID-19. Из них выздоровело уже 35 060 человек. К сожалению, 841 пациент скончался.– Интенсивно идет тестирование для выявления возможных новых фактов заражения – 7,7 тысяч исследований за минувший день. А в целом их проведено уже 1 миллион 163 тысячи. Заболевшим оказывается медпомощь. Ресурсы для этого есть. И мы работаем, чтобы их расширить, – сообщает губернатор Владимир Владимиров.Общее число активных больных в последние дни варьируется в районе 4 тысяч. Таким образом за последнее время зафиксирован рост числа заболевших, однако не слишком значительный – в среднем на 500 пациентов.