Чечня получила гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом от наследного принца Абу-Даби. Груз с масками, противочумными костюмами, защитными халатами и тестами приземлился в пятницу в аэропорту Грозного.– Самолёт доставил 248 400 индивидуальных медицинских масок, 12 тысяч противочумных костюмов, 10 850 защитных халатов и 20 тысяч тестов на коронавирус. Кроме того, я попросил уважаемого Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайана оказать содействие и нашим соседям, у которых ситуация с COVID-19 была намного удручающей. Так еще три спецрейса с медицинскими принадлежностями из ОАЭ были распределены между Ингушетией, Северной Осетией, Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией, – написал в соцсетях Рамзан Кадыров.Политик горячо поблагодарил принца за оказанную помощь и выразил надежду на то, что такой жест станет очередным шагом к налаживанию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ОАЭ.