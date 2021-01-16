Небольшой продуктовый магазин в Кисловодске прославился на весь рунет своими забавными и необычными кассовыми чеками. Владельцы оригинально и с иронией отнеслись к составлению списка продуктов. Если в обычном супермаркете вы купите простые «киви», то в Кисловодске это будут «кивище кто любит прям со шкоркой наяривать только мойте прошу Вас»*.Названия продуктов поражают не только оригинальностью, но и честностью. Например мандарины зовутся «Мандарин так грустно когда говорят без косточки а там их сотня»*. Есть рекламные – «фарш говяжий бычковой телячий прекрасный искренне сделанный», или «финик тунис собран с любовью жителями прекрасной страны и ты себе купи».Пользователи сначала заподозрили владельцев продуктового в рекламе, но почитав чеки решили, что автор текста просто пытался порадовать покупателей. В сети надписи назвали милыми, но многие признались, что прочитать «кавказские чеки» смогли с трудом и далеко не с первого раза.