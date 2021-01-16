Лыжник-экстремал из Московской области спровоцировал лавину и погиб под ней в Кабардино-Балкарии. Тело мужчины обнаружено на высоте 2300 метров. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС по КБР.Как сообщают в экстренном ведомстве, в 13:00 субботы мужчина сошел с маркированной трассы. Он заехал в запрещенную и опасную зону. К несчастью нарушение оказалось фатальным. Экстремал вызвал лавину и оказался погребен под снегом.– На место были направлены спасатели горнолыжного комплекса «Чегет», которые нашли лыжника без признаков жизни. Тело погибшего спустили с горы и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются, – сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Напомним, что до конца суток 18 января в горах КБР ожидается неблагоприятная и опасная погода. Повышен риск схода лавин.