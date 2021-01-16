Сумма ущерба от финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии выросла до 260 миллионов рублей. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура республики.В аферу жителей региона втягивали блогеры, обещая за вклад в «бизнес» по обороту медоборудования и косметики ежемесячные дивиденды в размере 100% от вклада. Однако, по данным правоохранителей, заниматься предпринимательской деятельностью создатели пирамиды не собирались. Деньги выплачивались за счет средств новых вкладчиков.Сотни людей доверились аферистам и потеряли миллионы. В КБР без денег остались более 600 человек, есть пострадавшие из других регионов России.Расследование уголовных дел по статьям «Мошенничество» и «Организация деятельности по привлечению денежных средств». Шесть подозреваемых задержаны. Им может грозить больше 10 лет колонии.ЕЩЁ ПО ТЕМЕ«Жены высоких начальников потеряли миллионы!»: на Кавказе лопнула крупнейшая финансовая пирамидаПопулярные в Instagram блогеры Кабардино-Балкарии затянули сотни земляков в финансовую пирамиду. Вкладчиков привлекали с минувшего лета до конца 2020 года заманчивым предложением заработать большие деньги, вложившись в «инвестиционный проект» по закупке медицинского оборудования или косметики (подробности).КСТАТИПо стопам Мавроди: под видом игры Северный Кавказ поглотила финансовая пирамидаПолицейские пытаются докричаться до населения, но число последователей растет с сумасшедшей скоростью (подробнее).