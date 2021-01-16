В Кабардино-Балкарии новостройку для сирот возвели без крыши. Потолочное перекрытие в доме полностью отсутствует. Подробности сообщает региональное отделение ОНФ.По данным ативистов, дом был сдан в декабре 2019 года. В него уже заселили жителей. Однако оказалось, что в доме фактически отсутствуют бетонные перекрытия на последнем этаже, которые должны защищать верхние квартиры от холодов и стихии.– Потолочное перекрытие на последнем этаже выглядит так: 1) эковата, 2) тент, 3) пустота, 4) гипсокартон, 5) пустота, 6) навесной потолок, прикрученный к железным уголкам, которые прикручены к гипсокартону. Это все, что отделяет жителей от звездного неба, – говорится в сообщении.Жители жалуются, что из-за нарушения всех строительных норм в доме холодно и сыро, а крыша протекает при любом дожде. Активисты уже направили жалобы в региональные министерства образования и строительства.