В Москве в результате нелепого несчастного случая погиб водитель бывшего президента Чечни, действующего замминистра юстиции России Алу Алханова. Его задавила собственная машина, когда он пытался ее остановить.Несчастный случай произошел в начале января. По данным полиции, 63-летний мужчина забыл переключить коробку передач в положение для парковки и вышел из авто. Когда BMW поехало, водитель спохватился и попытался исправить ситуацию. Но не запрыгнув в машину и нажав на тормоз, а став на ее пути.Мужчина попытался затормозить автомобиль руками. Но двухтонная махина впечатала несчастного в будку охраны. От полученных повреждений водитель скончался на месте происшествия.