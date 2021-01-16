Специалисты «Чеченэнерго» оперативно полностью восстановили энергоснабжение потребителей Гудермесского района. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».Напомним, в 18:07 из-за аварии на подстанции 24 500 абонентов остались без света из-за ЧП на одном из трансформаторов. Без электроснабжения временно осталась часть жителей города Гудермеса, а также селений Мелч-Хи, Шуани и Н-Беной Гудермесского района.Специалисты компании оперативно приступили к восстановительным мероприятиям. Несмотря на тёмное время суток, энергетики не прекращали работы, пока не вернули свет в дома всех жителей, оставшихся без энергоснабжения.