За минувшие сутки на Ставрополье с подтвержденным коронавирусом скончались еще семь пациентов. Общее число летальных исходов выросло до 848. Еще у 237 человек нашли вирус. С начала пандемии на территории края коронавирусом заразились уже 39186 жителей. В их числе 35187 выздоровевших (+127 за сутки). Глава региона Владимир Владимиров, сделавший ранее прививку от COVID-19, сообщил о пяти тысячах вакцинированных жителях Ставрополья. И 1,8 тысячи привитых уже получили второй компонент препарата. Губернатор призывает следовать мерам профилактики против болезни.