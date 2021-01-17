В Ставропольском крае, село Обильное, в семь часов утра 17 января прорвало трубу обильненского водопровода. Без холодной воды остались 2027 абонентов - это 6201 житель, в том числе 1849 детей. Временно воды лишились и две школы, три детсада, дом престарелых и одна амбулатория. Запаса воды, по сообщению краевого управления МЧС, хватило на три часа после аварии. После был организован подвоз воды.- Ремонтные работы проводит бригада «Межрайводоканал» 5 человек, 2 единицы техники. Ориентировочное время завершения восстановительных работ 19:00 17.01.2021, - сказано в сообщении МЧС.