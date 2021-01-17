В Северной Осетии из-за угрозы схода лавин предупреждают о предстоящем закрытии Транскавказскои автомагистрали в обоих направлениях до особого распоряжения. Как рассказали в пресс-службе главного управления республиканского МЧС, ограничения введут 17 января в 21.00 часов. Спасатели вместе с городскими и районными аварийными службами находятся в режиме готовности в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В горных районах Северной Осетии действует штормовое предупреждение по лавиноопасности.- Настоятельно рекомендуем участникам движения воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условии , а также соблюдать меры повышеннои безопасности при движении в зимних условиях, - добавили в МЧС по РСО-Алания.