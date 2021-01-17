В Ставропольском крае рабочая неделя начнется с мороза, снега и метели. Ночью на 18 января, прогнозируют в Ставропольском Гидрометцентре, температура воздуха опустится до -9 градусов, местами пройдет снег, где-то – сильный. Днем в понедельник на Ставрополье обещают -2…-7, утром снег, возможно, сильный, и также метель. В ночь на 19 января похолодает до -13 градусов, местами пройдет небольшой снег, ветер поутихнет. Днем во вторник передают -2…-7.В Ставрополе 18 января ночью ожидаемая температура воздуха: -6…-8. Выпадет снег, восточный ветер будет дуть со скоростью 16-18 метров в секунду. В дневное время прогнозируют -4…-6 градусов, метель и снег. Во вторник в краевом центре ночью температура опустится до -12, выпадет небольшой снег. Днем 19 января в Ставрополе -3…-5, небольшой снежок и слабый ветер.