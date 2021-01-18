Синоптики прогнозируют резкое похолодание до минус 15 градусов на Ставрополье. Об этом сообщает краевой Гидрометцентр.18 января днем температура будет колебаться от -2 до -7 градусов, в Ставрополе похолодает до минус 6. Временами будет идти снег. Скорость ветра - до 18 метров в секунду.В ночь на 19 января похолодает до минус 13, днем потеплеет до минус 7. В некоторых местах пойдет небольшой снег. Скорость ветра уменьшится до 10 метров в секунду.Самая низкая температура установится в ночь на 20 января: на градусниках будет минус 15 градусов. Возможен снег. Днем потеплеет до минус 5-10 градусов.Ранее в беседе с \\"КП\\" ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова рассказала, что мороз продолжится и на этой неделе.