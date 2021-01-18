Роспотребнадзор Ставропольского края огласил данные о коронавирусе на 18 января.Всего известно о 39421 случае заболевания коронавирусом. За сутки специалисты выявили еще 235 зараженных. Врачи вылечили 35288 человек, за день с медицинского наблюдения сняли 101 пациента.На Ставрополье от коронавируса умерли 855 инфицированных. Лидерами по числу смертей остаются Ставрополь (335), Шпаковский район (57) и Минераловодский городской округ (42). Летальных случаев нет только в Лермонтова.\\"Активных\\" пациентов - 3278.Больше информации об эпидситуации в Ставропольском крае - в материале \\"КП\\".