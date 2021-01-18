На Ставрополье определили районы с наибольшим приростом больных коронавирусом. Данные опубликовало краевое управление Роспотребнадзора.Всего за день в регионе заразились 235 человек. Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали в Ставрополе (53), Невинномысске (19), Кисловодске (15), Ипатовском городском округе (13), Советском и Минераловодском городских округах (оба - по 11), Буденновском районе и Георгиевском горокруге (оба - по 10). Новых пациентов не было в Грачевском, Кочубеевском, Курском и Предгорном районах, а также в Ессентуках и Лермонтов.В Ставропольском крае за пандемию выявили 39421 больного. Врачи вылечили 35288 пациентов, умерли - 855. \\"Активными\\" инфицированными остаются 3278 человек.Больше информации об эпидситуации в Ставропольском крае - в материале \\"КП\\".