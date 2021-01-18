На Ставрополье за первые полгода 2020 года оправдали только 16 подсудимых, гласят итоги работы всех краевых судов.За это время было рассмотрено около 6,5 тысяч уголовных дел. Приговором закончились 4491 дело, или 69,2%. Прекратили производство по 1637 делам (что составляет 25,2%). 260 дел передали по подсудности, 63 - отправили прокурору. 43 подсудимых признали невменяемыми.- Судами Ставропольского края осуждено 4 728 лиц, число оправданных составило - 16 лиц. Самой распространенной мерой наказания, назначаемой судами края является лишение свободы. К лишению свободы на различные сроки осуждено 1349 лиц или 28,5% от всех осужденных, к обязательным работам – 874 лица или 18,5%, к исправительным работам – 325 лиц или 6,9%, к принудительным работам 23 лица, или 0,5%. Условное осуждение к лишению свободы применено к 1 172 осужденным, что составляет 24,8% от числа осужденных, - сказано в отчете.