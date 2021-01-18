Завершено расследование по делу о покушении на убийство медсестры. На скамье подсудимых окажется ее муж, сообщает пресс-служба СКР по Ставропольскому краю.23 июня обвиняемый пришел в медцентр, в котором работала его супруга Илона, и попросил ее позвать. От мужчины несло перегаром. Когда женщина вместе с коллегой спустилась вниз, мужчина начал отговаривать жену от развода. После неудачи он достал нож и нанес по жертве около 10 ударов.- Муж начал бить коллегу ножом. Несмотря на то, что мы с Раисой его отталкивали и заслоняли ее. Она кричала: \\"Помогите!\\", - а он все время смотрел на жертву и бил. Даже когда она упала - он продолжал, не останавливался. Долго это происходило, - рассказывала Виктория Захаркина.Она и Раиса Самойлова смогли отстоять свою коллегу, а также оказать первую медицинскую помощь. За это женщин наградили медалями Следственного комитета Российской Федерации \\"Доблесть и отвага\\".- Следственный отдел по городу Ессентуки следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Ессентуки. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей \\"Покушение на убийство\\", - сказано в сообщении СКР.