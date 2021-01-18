В Красногвардейском районе прокуратура добилась погашения долгов перед работниками. Директор не выдал зарплаты на 1,3 млн рублей, сказано в сообщении надзорного ведомства.Нарушение выявили в ходе проверки. Хозяин предприятия задолжал перед 49 работниками 1,382 млн рублей. Учредителю - районной администрации - внесли представление.- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования из местного бюджета предоставлена субсидия на погашение образовавшейся задолженности. Прокурором в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.Сейчас долг перед сотрудниками погашен.