В Доме Правительства прошло совещание по вопросам организации проектной деятельности под председательством главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.В обсуждении вопросов повестки приняли участие первый зампредседателя Правительства Ахсарбек Сабаткоев, вице-премьеры Ирина Азимова и Ахсарбек Фадзаев, члены кабинета министров, ответственные лица Агентства развития РСО-Алания.О ходе реализации проекта «Лучший врач Северной Осетии» рассказала руководитель приоритетной программы «Медицина» Ирма Туаева. Она отметила, что завершены все этапы конкурса «Лучший врач Северной Осетии», который проводился по двум специальностям: участковые врач-терапевт и врач-педиатр. Победитель будет поощрен специальном призом - квартирой. Кроме этого, обладателю статуса «Лучший врач Северной Осетии» будут вручены свидетельство, нагрудный знак отличия и единовременное материальное поощрение. Итоги конкурса будут озвучены в ближайшее время.Министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев отметил, что в 2021 году продолжается работа по отбору специалистов с высшим медицинским образованием для их обучения на базе ведущих клиник страны. В целях реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Республике Северная Осетия-Алания» подготовлена и направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации заявка на 2021/22 учебный год в целевую ординатуру по специальности «анестезиология и реаниматология» в количестве 37 мест. Документ подготовлен с учетом поступивших заявок от студентов выпускного курса СОГМА, участвовавших в оказании медицинской помощи больным коронавирусом. Направленная заявка предполагает подготовку специалистов как на базе СОГМА, так и на центральных клинических базах страны.- Необходимо собрать талантливых, целеустремленных молодых людей, стремящихся обучаться и повышать свои профессиональные навыки. Но главное – они должны осознавать, что Осетия ждет их, что будущее здоровье граждан в их руках. Высококвалифицированные врачи и лучшее медицинское оборудование – основа достойной системы здравоохранения. И мы должны стремится к этому, - подчеркнул Вячеслав Битаров.С предложениями о развитии службы анестезиологии-реаниматологии выступил руководитель рабочей группы по коронавирусу в Северной Осетии, анестезиолог-реаниматолог Роланд Биченов.- Из года в год у нас стоит вопрос нехватки реанимационных мест. В связи с этим предложено расширить реанимационное отделение Республиканской клинической больницы. Медучреждение должно располагать не менее 30 реанимационных коек. Определено помещение под данные нужды. Сейчас готовится необходимая документация, - сообщил специалист.В свою очередь, Вячеслав Битаров поручил профильным специалистам разработать «дорожную карту», в которой будут учтены все нюансы.Руководитель приоритетного проекта «Борьба с бедностью» Константин Абаев отметил в своем выступлении, что в нынешнем году первая помощь будет оказана по четырем основным направлениям: поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и другие мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. Первые комиссии в районах уже сформированы и запланированы на следующую неделю. В ближайшее время будут заключены первые социальные контракты.