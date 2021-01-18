Жительница Георгиевска перевела мошенникам 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.Неизвестный представился сотрудником банка. 45-летнюю женщину запугали тем, что на нее оформляют кредит. Для предотвращения сделки нужны были деньги, уверил ее мошенник. Чтобы собрать средства, женщине пришлось взять четыре реальных кредита. В общей сложности потерпевшая потеряла более 3 млн рублей.- Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. Следственным отделом ОМВД России по Георгиевскому городскому округу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ, - сказано в сообщении полиции.В МВД отмечают, что за сутки поступило семь заявлений от жителей Ставрополя, Невинномысска, Андроповского района и Изобильненского городского округа. Четверо пострадавших потеряли около полумиллиона рублей.