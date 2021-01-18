В Ставрополе из-за Крещения перекроют участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.Ограничение ввели в соответствии с приказом главы города. Движение прекратят с 16 часов 18 января до 12 часов 19 января на улице Лесной. Автомобили не смогут проехать на участке от улицы Октябрьской до дома 163.- Объезд возможен по улице Октябрьская и улице Лопырина. Уважаемые участники дорожного движения заранее планируйте свой маршрут движения с учетом вводимых ограничений, - обращается пресс-служба ГИБДД.