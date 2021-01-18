В сети появилось первое видео с места схода лавины в Домбае. Спасатели и местные жители ищут попавших под снег людей.Инцидент случился на горе Мусса-Ачитара. По предварительной информации, под лавину могли попасть до 12 человек. Снегом завалило два пункта проката. Сейчас на месте проходят работы по поиску пострадавших.- Повреждено кафе, пострадавших в кафе нет. В 13.40 спасатели приступили к поискам, проводится обследование тела лавины. На место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по КЧР Александр Голоколенко, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по КЧР, местного пожарно-спасательного гарнизона, - сказано в сообщении МЧС по КЧР.