На Ставрополье откроют еще три лаборатории для тестирования на коронавирус. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.Одной из таких территорий станет Ипатово. В районном центре под ПРЦ-лабораторию отвели специальный блок. Нужное оборудование уже завезено. Вскоре закончится подготовка документов.Лаборатории также откроют в Благодарненском и Минераловодском городских округах. Они будут обслуживать местное население и людей из ближайших территорий, у которых нет своих лабораторий.Сейчас в Ставропольском крае 25 лабораторий. Охват тестирования превышает 220 человек на 100 тысяч населения.