На Ставрополье от коронавируса умерли еще восемь человек. Об этом гласят актуальные данные краевого управления Роспотребнадзора на 19 января.За сутки новые летальные случаи зарегистрировали в Ставрополе (4), Буденновском (1) и Апанасенковский (1) районах, а также в Минводах (1) и Буденновске (1). Всего на Ставрополье зарегистрировали 863 смерти.За день специалисты выявили 234 новых случая заражения. Всего их - 39655. Выздоровели 35487 больных. \\"Активными\\" пациентами продолжают быть 3305 человек. В крае за время пандемии провели более 1,1 млн исследований на коронавирус.Ранее Роспотребнадзор определил лидеров по приросту больных коронавирусом.Больше информации об эпидситуации в вашем городе, округе или районе вы можете узнать в материале \\"КП\\".