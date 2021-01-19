Ставрополь и Невинномысск стали лидерами по дневному приросту больных коронавирусом, следует из данных Роспотребнадзора.В Ставрополе специалисты за сутки выявили 55 случаев заражения. В Невинномысске коронавирусом заболели 21 человек, в Кисловодске - 12. Больше десятка инфицированных зафиксировали в Георгиевском и Советском городских округах.Всего в крае зафиксировали 39655 зараженных, сообщает губернатор Владимир Владимиров. Врачи вылечили 35487 пациентов, еще 863 - не удалось спасти. \\"Активными\\" больными остаются 3305 человек. За время пандемии проведено более 1,1 млн исследований на коронавирус.Больше информации об эпидобстановке в Ставропольском крае - в материале \\"КП\\".