В Ставропольском крае похолодает до минус 17 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.19 января днем температура будет колебаться от -2 до -7 градусов. Местами пойдем небольшой снег, подует несильный ветер.В ночь на 20 января похолодает до минус 13 - такая температура установится и в Ставрополе. Днем потеплеет, но немного: от -4 до -9. Осадки в виде снега продолжатся.Новый температурный рекорд 2021 год поставят в ночь на 21 января. Градусники в некоторых районах покажут до минус 17 градусов. Возможен небольшой снег.Согласно актуальным данным Гидрометцентра, снег лежит на территории всего Ставропольского края. Самый высокий слой - более 12 сантиметров - в Предгорном районе. Чуть меньше в северных и западных районах Ставрополья.