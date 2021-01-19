В Ставрополе отремонтируют 6,5 километров автомобильной дороги по нацпроекту \\"Безопасные и качественные автомобильные дороги\\". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.В проекте значатся улицы Серова (участок от Крупской до Достоевского) и Трунова (от Бурмистрова до Пригородной). Работы закончат в 2021 году.Кроме того, запланировано завершить ремонт на Западном обходе. В администрации отметили, что основная часть работы сделана еще в 2020 году. В рамках проекта \\"Безопасные и качественные автомобильные дороги\\" в Ставрополе отремонтировали 16 километров дороги.