На Ставрополье продлили получение субсидий на оплату ЖКХ, передает управление по информполитике Правительства края.- Учитывая ситуацию с коронавирусом, Правительство РФ снова пролонгировало беззаявительный период предоставления меры соцподдержки для получателей субсидий по 1 апреля 2021 года. Обращаться за назначением субсидии на новый срок не нужно, - сообщают власти.В 2020 году субсидии получали более 54 тысяч жителей Ставрополья. Тогда уже продлевали предоставление соцподдержки из-за пандемии. Правительство автоматически продлил выплаты тем, у кого право исчезало в период с 1 апреля по 31 декабря.Чтобы подать заявление на субсидии, надо предварительно записаться. Документы можно предоставить в органы соцзащиты по месту жительства (самостоятельно или по почте), МФЦ или через портал \\"Госуслуги\\".