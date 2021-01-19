На Ставрополье два этапа вакцинации от коронавируса прошли три тысячи человек. Еще 2,5 тысяч человек ждут второй прививки, передает пресс-служба Минздрава края.- Подавляющее большинство иммунизированных ставропольчан переносят прививку легко, без осложнений, наблюдается хороший иммунный ответ. При этом Владимир Колесников акцентировал внимание на необходимости продолжать соблюдение мер предосторожности и после вакцинации, - сказано в сообщении ведомства.С вечера 17 января на вакцинацию через \\"Госуслуги\\" записались 783 человека. За пандемию в край привезли более 10 тысяч доз препарата, в том числе - 3,6 тысяч в минувшие выходные. До конца недели в регион доставят еще 10 тысяч вакцин. А до конца недели - около 65-70 тысяч.Как записаться на вакцинацию от коронавируса - в материале \\"КП\\".