14 жителей Ставрополья заработали за год больше 500 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого ФНС.Большая часть из них - это индивидуальные предприниматели. Только один налогоплатильщик относится к категории \\"иное физическое лицо\\".Еще 49 бизнесменов заработали в 2019 году от 100 до 500 млн рублей. Из них 35 зарегистрированы как ИП, еще трое являются глава фермерских хозяйств. 11 налогоплатильщик с таким диапазоном дохода оформлены как \\"иные физические лица\\".Налоговая служба отмечает, что по итогам 2019 года миллиардеров на Ставрополье не осталось. Такое явление наблюдается впервые за последние годы. В 2018 году в крае больше миллиарда рублей заработали сразу три бизнесмена.