Три главы фермерских хозяйств на Ставрополье задекларировали доход более 100 млн рублей, следует из данных Федеральной налоговой службы края.Фермеры заработали не более 500 млн рублей. Примерно такой же доход получили еще 46 жителей Ставрополья, из которых 35 - ИП, а еще 11 - иные физические лица.Заработок более 500 млн, но менее 1 млрд рублей зарегистрировали 14 ставропольцев. Из них 13 индивидуальных предпринимателей, еще один относится к категории \\"иные физические лица\\". Больше миллиарда на Ставрополье никто не заработал.- Согласно сведениям отчёта, по состоянию на 31 декабря 2019 года количество состоящих на учете в налоговых органах Ставропольского края физических лиц составляет 2 853 468, - сказано в отчете ФНС.