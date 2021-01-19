В 2020 году 142 человека пострадали в ДТП с грузовиками на Ставрополье. Об этом сообщает ГИБДД по Ставропольскому краюВсего были зарегистрированы 126 аварий. В них погибли 23 участника движения.- Детальный анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что зачастую водительским составом при осуществлении грузоперевозок допускаются нарушения действующего законодательства в части соблюдения установленных режимов труда и отдыха, технического состояния транспортных единиц, наличия путевой документации в полном объеме, прохождения предрейсовых медицинских и технических контролей, - сообщает Госавтоинспекция.В период с 20 по 22 января инспекторы проведут профилактический рейд. На особом контроле будут федеральные и региональные трассы.