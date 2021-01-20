Банк УРАЛСИБ предложил новый продукт для бизнеса – виртуальную бизнес-карту Mastercard

Фото: банк УРАЛСИБ

Такая карта выпускается в Интернет-банке для бизнеса «УРАЛСИБ – Бизнес Online». и доступна любому действующему клиенту, будь то юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Клиенту лишь необходимо иметь пластиковую бизнес-карту Банка УРАЛСИБ*.

Получить реквизиты виртуальной карты можно, заполнив заявку в «УРАЛСИБ – Бизнес Online». После этого карту нужно привязать к мобильному устройству через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay — это может быть мобильный телефон, часы, планшет и другие гаджеты. После этого карта готова к выполнению повседневных операций.

Виртуальная карта дает возможность оплаты товаров и услуг в Интернете. Ею же можно плачивать онлайн покупки в магазинах через POS-терминалы с использованием мобильных устройств в любой точке мира, где принимают к оплате карты Mastercard.

Кроме того, обладатели виртуальной бизнес-карты могут зарегистрироваться в программе лояльности Mastercard Бизнес-Бонус. Эта программа позволяет получать бонусы за покупки и обменивать их на скидки и предложения от партнеров в целых пяти категориях: бухгалтерия и финансы, образование и развлечения, реклама и продвижение, товары и услуги, транспорт и путешествия.

Банк УРАЛСИБ активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*Карточный счет должен быть открыт не ранее 16.10.2017 г.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»