В Северной Осетии после прокурорской проверки почти три десятка чиновников в региональном министерстве труда и социального развития наказали за нарушения антикоррупционного законодательства.Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе надзорного ведомства, 27 служащих подали работодателю недостоверные и неполные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, укрыв находящееся в собственности недвижимое имущество, банковские счета и другие доходы. А начальник, в свою очередь, не проводил соответствующую профилактическую работу с подчиненными. Министру труда и соцзащиты Северной Осетии внесли представления.-По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 28 сотрудников, допустивших нарушения закона, привлечены к дисциплинарной ответственности, - отметили в прокуратуре по РСО-Алания.