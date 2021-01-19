На Ставрополье вторые сутки идет массовая вакцинация от коронавируса. Губернатор поделился с жителями важной информацией, заметив, что уже 6,9 тысяч человек прививку сделали, а из них многие получили и второй компонент препарата. Трудности есть, признается Владимир Владимиров, говоря о сообщениях про нехватку талонов на прививку. Но подчеркивает, что слух о приостановлении массовой вакцинации на две недели – неправда.- Запись на вакцинацию осуществляется только в том случае, если в медицинском учреждении в данный момент есть свободные вакцины, - поясняет он. - Предыдущее их поступление на Ставрополье было 18 января – 3,6 тысячи доз. Сейчас в край направлена новая партия вакцины – это еще 10 тысяч доз. Как только она будет распределена по прививочным пунктам - это произойдет через пару дней - записаться на прививку станет намного проще.До начала следующей недели, продолжает губернатор, край получит еще 20 тысяч доз. И этот процесс, замечает Владимиров, и дальше будет набирать обороты, чтобы прививку сделали как можно больше желающих в кратчайшие сроки.