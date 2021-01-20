На Ставрополье за сутки от коронавируса умерли семь больных, следует из данных краевого управления Роспотребнадзора.Летальные случаи зафиксировали в пяти территориях, гласит сводка на 20 января. Это Ипатовский (2) и Нефтекумский (1) городские округа, а также Благодарненский (1), Петровский (1) и Красногвардейский (2) районы.За сутки специалисты выявили 236 новых больных. Общее количество случаев заражения достигла 39891. Больше всего заболевших в Ставрополе (7032), Буденновском районе (2404) и Невинномысске (2000).Врачи сняли с медицинского наблюдения 306 пациентов. От COVID-19 спасли 35793 зараженных. \\"Активными\\" больными остаются 3228 человек.Больше информации о ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае - в материале \\"КП\\".