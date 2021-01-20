Число выздоровевших от коронавируса на Ставрополье достигло 35793 человек, передает краевое управление Роспотребнадзора.За сутки врачи выписали еще 306 пациентов, следует из сводки на 20 января. Самый высокий суточный прирост выздоровевших отмечен в Кочубеевском районе (69), Ессентуках (48) и Невинномысске (46).К утру стало известно о 236 новых больных. Всего в Ставропольском крае - 39891 случай заражения. Умерли 870 инфицированных.Больше информации о ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае - в материале \\"КП\\".