Количество известных случаев заражения коронавирусом на Ставрополье увеличилось до 39891, сказано в сводке Роспотребнадзора.В лабораториях края к утру 20 января выявили еще 236 больных. Самый большой прирост инфицированных в Ставрополе (57), Невинномысске (18) и Кисловодске (17). Лидером по количеству пациентов с COVID остается краевой центр (7032), следом идут Буденновский район (2404) и Невинномысск (2000).Врачи вылечили 35793 пациентов, за сутки выписаны 306 человек. Но 870 зараженных спасти не удалось. \\"Активными\\" больными остаются 3228 местных жителей.Больше информации о ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае - в материале \\"КП\\".