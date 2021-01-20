Дом творчества композиторов \\"Руза\\" обратился в суд с иском к пятигорской компании \\"Стройиндустрия\\". Санаторий хочет признать застройщика банкротом, следует из материалов на сайте Арбитражного суда Ставрополья.ООО \\"Стройиндустрия\\" брала займы у Московского индустриального банка, но не отдавала их. Право на истребование долгов отдали \\"Рузе\\". Теперь дом творчества композиторов требует признать застройщика банкротом и взыскать с него 819 млн рублей.Пока что суд по иску отложен. Следующее заседание пройдет 11 февраля.Отметим, что с сентября 2020 года \\"Рузу\\" тоже пытаются обанкротить. Истец - Московский индустриальный банк и еще ряд физических лиц.