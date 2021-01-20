Собутыльники шантажировали жителя Ставрополья порочащей информацией

В Андроповском районе взяли группу из трех вымогателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

В полицию обратился сельчанин, который сообщил об угрозах со стороны знакомых. Они требовали отдать им деньги, иначе побьют его и распространят порочащую информацию. Потерпевшему ничего не оставалось, кроме как перевести средства.

- Оперативники установили местонахождение граждан. В отделе полиции молодые люди в возрасте 20, 22 и 23 лет пояснили, что решили таким образом заработать немного денег, чтобы в дальнейшем потратить их на спиртные напитки, - сказано в сообщении полиции.

Против группы возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство". Подозреваемые арестованы.