Бывший замначальника Росгвардии пойдет под суд в Невинномысске

Следствие завершило расследование дела против бывшего замначальника Росгвардии по Невинномысску. Его обвиняют в мошенничестве и покушении на аналогичное преступление, сказано в сообщении СКР по Ставропольскому краю.

В июле 2020 года обвиняемый получил от знакомого 55 тысяч рублей. За эти деньги мужчина должен был беспрепятственно пройти военно-врачебную комиссию для устройства в вневедомственную охрану. Но полномочий у фигуранта не было.

За месяц до этого экс-замначальника пообещал местному жителю пройти психологический тест. Обратившийся тоже хотел устроиться в неведомственной охране. Однако закончить дело должностному лицу не удалось, из-за чего деньги обвиняемому не передали.

Бывшему замначальнику вменяют два статьи - "Мошенничество" и "Покушение на мошенничество". Дело с утвержденным обвинением передано в суд.