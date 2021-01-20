Вдова Кобзона оспорила сделки бизнесмена из Ставрополя, задолжавшего 1,6 млрд

Вагиф Пейсахов и Иосиф Кобзон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нинель Кобзон начала оспаривать сделки Вагифа Пейсахова, задолжавшего ее покойному мужу 1,5 млрд рублей, следует из электронной базы Арбитражного суда Ставропольского края.

12 января в суд поступило заявление об оспаривании первой сделки. Подробности о том, кто участвовал в финансовых отношениях, пока не известны. Ранее, в октябре, представитель вдовы Кобзона просил время для знакомства с делом.

Вагиф Пейсахов - известный в Ставрополе бизнесмен, занимавшийся мехами. Мужчина в 2013 году занял у прославленного певца Иосифа Кобзона 1,5 млрд рублей, но просадил все деньги в карты. Возвращать долг было нечем. За мошенничество в особо крупном размере предпринимателя осудили на шесть лет тюрьмы. Свое наказание Пейсахов отбывает в Чувашской Республике.

В сентябре 2020 года заключенного обанкротили. Теперь его имущество пойдет под молоток, чтобы погасить огромный долг.