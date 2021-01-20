В Кисловодске водитель мешал детям кататься на санках

В Кисловодске поймали и наказали нарушителя, заехавшего в парк. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что белая "шестерка" стоит на тротуаре улицы, где проходят детские катания на санках.

В ходе проверки сотрудники ГИБДД установили виновного. Им оказался 20-летний горожанин. Парень не объяснил свой мотив, но пообещал больше так не делать.

- В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.15 (движение по тротуару), гражданину грозит штраф в размере 2 тысяч рублей, - сказано в сообщении Госавтоинспекции по Ставропольскому краю.