Бывшего главного ветеринара Пятигорска осудили из-за зарплат сотрудников

В Пятигорске осудили бывшего начальника "Пятигорской городской станции по борьбе с болезнями животных" Анатолия Абросимова. Об этом сообщает УФСБ по Ставропольскому краю.

По сведениям правоохранительных органов, в период с 2007 по 2019 год Абросимов присваивал себе зарплату несуществующих водителя и санитара. За 12 лет экс-начальник накопил 4,8 млн рублей.

В апреле 2020 года на главного ветеринара завели уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Служебный подлог". Пятигорский городской суд приговорил мужчину к 4 годам условного срока. Абросимову придется возмещать ущерб, причиненный ветеринарной клинике.