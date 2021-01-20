Названы районы-лидеры Ставрополья по числу желающих привиться от коронавируса

Больше всех привиться от коронавируса хотят жители Ставрополя, Изобильненского и Минераловодского городских округов. Об этом рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров в соцсетях.

В шести медучреждениях Ставрополя разобрали 232 талона на вакцинацию, следует из данных. В Изобильном на прививку записались 152 человека, в Минводах - 106. В общей сложности в Ставропольском крае в ближайшее время укол от коронавируса сделают 1231 человек.

Количество записавшихся на прививку в Ставропольском крае. Фото: vladimirvladimirov5807

- По мере поступления новых партий вакцины, будут появляться дополнительные талоны для записи на вакцинацию в медучреждениях края. Очередные десять тысяч доз уже пришли накануне. Завтра начнётся их распределение по прививочным пунктам, - написал Владимиров.

Как записаться на вакцинацию от коронавируса - в материале "КП".