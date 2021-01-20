После проверки прокуратуры мэрия Ставрополя наказала своих сотрудников

Сотрудников администрации Ставрополя наказали за сброс сточных вод в реку Грушевую. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Проверку организовали после публикации в соцсетях. Выяснилось, что на участке лесничества самовольно разместили ливневую канализацию. По факту в отношении юрлица возбуждено дело о правонарушении, прокуратура выдала предписание.

- Органами администрации право пользования территорией лесного фонда Российской Федерации не оформлено. Администрацией не обеспечена надлежащая организация водоотведения с территории города, - сказано в сообщении.

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко рассмотрел и удовлетворил представление прокуратуры. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения устраняются.